Россияне несколько раз нанесли удары по Покровску и громаде: повреждены дома, есть жертва

Российские войска за минувшие сутки, 11 января, несколько раз обстреляли Покровск и Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов есть погибший и пострадавше, также повреждены дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве отметили, что 11 января ориентировочно в 08:00 в результате попадания FPV-дрона самолетного типа в Гришино повреждены 2 частных дома.



В 10:00 под ударом снова находилось Гришино. В результате обстрела погиб 1 гражданский человек.



Около 11:35 произошел артиллерийский обстрел города Родинское, в результате чего повреждены многоквартирный жилой дом, здание железнодорожного переезда, газовая труба и легковой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.



В 13:20 российские войска атаковали Покровск. Поврежден многоквартирный дом в микрорайоне «Шахтерский».



В 13:40 произошло 4 попадания возле автодороги «Доброполье-Покровск», в результате чего ранены 4 гражданских. Один из них — житель Покровска. У 50-летнего мужчины диагностированы минно-взрывная, черепно-мозговая травмы.



Около 15:00 россияне нанесли удар по северной части Покровска. В результате обстрела возник пожар на площади 50 кв.м.



В 15:30 в результате обстрела центральной части Покровска повреждены цех бывшей пищевкусовой фабрики и одноэтажный дом (окна, фасад). Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 11 января, обстреляла ряд населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть жертвы и пострадавшие, также повреждены дома, линии электропередач и газопровод.