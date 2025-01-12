В Донецкой области военные уничтожили российскую гаубицу Д-30

Украинские военные уничтожили российскую пушку Д-30 в Донецкой области. Фото: скриншот

В Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-30 российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.



Операцию совершили военные отдельного отряда «Крылья Омеги».



«Замаскированную артиллерийскую установку удалось обезвредить, применив FPV-дрон. Эту гаубицу враг применял против украинских военных, техники и блиндажей», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном противником городе Светлодарск Донецкой области.