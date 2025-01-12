РФ обстреляла село в Краматорском районе: спасатели ликвидировали последствия удара

Спасатели ликвидировали последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Оккупационные войска в субботу, 11 января, обстреляли село Щурово Краматорского района Донецкой области. В результате атаки вспыхнул пожар, спасатели ликвидировали последствия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Российские оккупанты обстреляли село Щурово Краматорского района, вызвав пожар гаража на территории базы отдыха», — говорится в сообщении.





На место происшествия оперативно прибыли спасатели 69-й государственной пожарно-спасательной части и за менее чем час полностью ликвидировали пожар.



В ведомстве отметили, что обошлось без пострадавших.



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