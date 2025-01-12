Россияне ударили по Константиновке: есть повреждения

Константиновка Донецкой области 12 января попала под российский обстрел. В результате атаки поврежден дом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«В 10:00 состоялся вражеский обстрел по жилому району города Константиновка. Вражеским ударом поврежден фасад частного дома», — отметил он.
По словам Горбунова, пострадавшие отсутствуют.
Ранее мы писали, что оккупационные войска в субботу, 11 января, обстреляли село Щурово Краматорского района Донецкой области. В результате атаки вспыхнул пожар, спасатели ликвидировали последствия.
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