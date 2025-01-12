Россияне ударили по Константиновке: есть повреждения

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Константиновка Донецкой области 12 января попала под российский обстрел. В результате атаки поврежден дом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 10:00 состоялся вражеский обстрел по жилому району города Константиновка. Вражеским ударом поврежден фасад частного дома», — отметил он.



По словам Горбунова, пострадавшие отсутствуют.



Ранее мы писали, что оккупационные войска в субботу, 11 января, обстреляли село Щурово Краматорского района Донецкой области. В результате атаки вспыхнул пожар, спасатели ликвидировали последствия.