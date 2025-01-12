Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине

ВСУ ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине. Фото: Генштаб

12 января Вооруженные силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



«Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении», — говорится в сообщении.



В Генштабе уточнили, что Силы обороны демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры российских оккупантов.



Ранее мы писали, что 10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном противником городе Светлодарск Донецкой области.