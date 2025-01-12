Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине

12 января 2025, 14:12

Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине

ВСУ ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине. Фото: Генштаб ВСУ ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине. Фото: Генштаб

12 января Вооруженные силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

«Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что Силы обороны демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры российских оккупантов.

Ранее мы писали, что 10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном противником городе Светлодарск Донецкой области. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Генштаб ВСУ
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
23:00
Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово
20:47
«ДНР» утверждает, что 12 человек ранены и 2 погибли под обстрелами Донецка и Светлодарска
19:54
Жители оккупированных территорий Донбасса на время остались без российских выплат
17:11
Прокуратура установила данные еще троих надзирателей колоний «ДНР», которые издевались над пленными
15:50
У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
13:59
Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город
11:13
Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые
10:40
Россияне закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев — «Жовта стрічка»
07:00
Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка
23:00
Главное за день: Росармия в километре от Мирнограда. Пожар на нефтебазе в Энгельсе
19:30
Часть оккупированной Горловки — без света после обстрелов
17:25
Горловка снова под обстрелами — последствия
15:50
В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА
14:40
Школьников на оккупированной Донетчине заставили работать на захватчиков — ЦНС
14:14
Оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья
13:23
В группировке «ЛНР» зафиксировали большое количество самоубийств среди оккупантов
12:45
18-летнюю девушку в оккупированной Херсонской области задержали за «шпионаж»
все новости
15:45
Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
14:48
Российские войска атаковали Краматорск
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
13:50
Россияне ударили по Константиновке: есть повреждения
13:30
РФ обстреляла село в Краматорском районе: спасатели ликвидировали последствия удара
12:25
В Донецкой области военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
12:17
Российские оккупанты штурмовали Часов Яр с помощью бронетехники — ОСГВ «Хортица»
11:43
Россияне несколько раз нанесли удары по Покровску и громаде: повреждены дома, есть жертва
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
10:09
Армия РФ атаковала Донетчину 20 раз: в ОВА показали последствия
09:45
Оккупанты запустили по Украине почти сотню дронов: известно, сколько целей сбила ПВО
09:24
РФ обстреляла Донетчину: семь пострадавших и один погибший
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
17:16
Россия обстреляла несколько городов Донетчины: 5 человек ранены, один — погиб
14:55
В Курской области взяты в плен солдаты из КНДР
14:30
Дети нерядовых украинцев: что известно о скандале с подростками в Киеве и что они сами говорят о себе
13:45
США продлили статус временной защиты для 104 тысяч украинцев
12:00
Не только в Курахово: куда продвинулась армия РФ на Донетчине
10:30
По Донетчине оккупанты били дронами, «Градами» и «ФАБами»: последствия обстрелов
09:55
Эвакуация из Покровской громады проходит тяжело — полиция показала новое видео
все новости
ВИДЕО
В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Фото: скриншот Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
12 января, 15:45
Украинские военные уничтожили российскую пушку Д-30 в Донецкой области. Фото: скриншот В Донецкой области военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
12 января, 12:25
В Керченском проливе танкер сел на мель, произошла утечка мазута. Фото: кадр из видео У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
10 января, 15:50
Силы обороны Украины уничтожили склад дронов в Ростовской области. Фото: кадр из видео СБУ и ВМС ВСУ уничтожили склад российских дронов в Ростовской области
10 января, 14:44
Дроны ВС ВСУ взрывают «норы» оккупантов на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео Дроны ВС ВСУ взрывают «норы» оккупантов на Волчанском направлении
10 января, 12:44
Обстреляли Донецк 10 января. Фото: телеграм-канал Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые
10 января, 11:13

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор