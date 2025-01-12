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Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников

12 января 2025, 15:45

Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников

В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Фото: скриншот В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Фото: скриншот

В российском Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза, которая попала под атаку 8 января. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, продолжается процесс контролируемого выгорания топлива.

«Сегодня провели очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — отметил он.

Бусаргин отметил, что несмотря на жалобы жителей на плохое качество воздуха, количество дыма, как и площадь пожара, якобы снижается. Кроме того, по его данным, последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ.

Напомним, Энгельс в России подверглись атаке дронов, возник сильный пожар на нефтебазе.

Кроме того, 9 января в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации после увеличения площади пожара на нефтебазе

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