Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников

В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Фото: скриншот

В российском Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза, которая попала под атаку 8 января. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, продолжается процесс контролируемого выгорания топлива.



«Сегодня провели очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — отметил он.



Бусаргин отметил, что несмотря на жалобы жителей на плохое качество воздуха, количество дыма, как и площадь пожара, якобы снижается. Кроме того, по его данным, последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ.



Напомним, Энгельс в России подверглись атаке дронов, возник сильный пожар на нефтебазе.



Кроме того, 9 января в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации после увеличения площади пожара на нефтебазе