За неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов

Последствия атаки россиян на Запорожье. Фото: Иван Федоров

Российская Федерация за последнюю неделю нанесла по Украине почти 700 авиационных бомб и более 600 БПЛА. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«За эту неделю россияне нанесли сотни ударов по украинским городам и селам, по позициям наших воинов на передовой. Почти 700 авиабомб, более 600 ударных дронов — и это только неделю», — отметил он.



Кроме того, Зеленский напомнил, что важно реализовать все договоренности между партнерами, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону.



«Именно поэтому важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате «Рамштайн» по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью. Мы говорили с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них», — добавил главнокомандующий.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 12 января ударили по территории Украины с помощью 94-х дронов, силы противовоздушной обороны сбили 60 БПЛА.