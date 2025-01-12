Российские оккупанты повредили больницу и дом в Мирнограде

Стало известно, что 12 января российские военные атаковали Мирноград Донецкой области, в частности, под удар попало здание больницы. Об этом передает Суспільне Донбас.



По словам начальник Мирноградской ГВА Юрия Третьяка, примерно в 13:00 в Мирнограде произошел обстрел, в результате которого было повреждено здание центральной городской больницы. Информация о пострадавших не поступала.



Кроме того, был поврежден многоквартирный дом.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 12 января нанесли удар по Краматорску Донецкой области.