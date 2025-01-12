Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества

Общество



В районе оккупированного Иловайска перевернулся пассажирский автобус Краснодар-Донецк. Погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка, заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Тема сложной зимы по-прежнему остается актуальной для Украины. Регулярные обстрелы, изношенность инфраструктуры, возможность морозов — все это может привести к критическим последствиям для отечественной энергосистемы, ослабленной регулярными российскими атаками. Впрочем, опыт показывает, что даже самые тяжелые ситуации можно преодолеть, если люди будут поддерживать друг друга, а власти добросовестно выполнять свои обязанности. «Новости Донбасса» расскажут о жителях трех прифронтовых сел в Донецкой и Харьковской областях, которым с началом полномасштабной войны не повезло жить в условиях многомесячных блэкаутов.



Боевые действия



В Торецке Донецкой области было зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Известно, что они переодеваются в гражданскую одежду.



В Мирнограде в ходе обстрела было повреждено здание центральной городской больницы. Россияне ударили по Константиновке: поврежден дом, пострадавших нет. В Щурово обстрел спровоцировал пожар на территории базы отдыха. Из-за российских атак в Покровске и громаде есть погибший и пострадавше, также повреждены дома.



В российском Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза, которая попала под атаку 8 января. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Он отметил, что несмотря на жалобы жителей на плохое качество воздуха, количество дыма, как и площадь пожара, якобы снижается.



ВСУ нанесли очередной воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Новогродовка Донецкой области.