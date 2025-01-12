Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества

12 января 2025, 21:00

Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества

Общество

В районе оккупированного Иловайска перевернулся пассажирский автобус Краснодар-Донецк. Погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка, заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

Тема сложной зимы по-прежнему остается актуальной для Украины. Регулярные обстрелы, изношенность инфраструктуры, возможность морозов — все это может привести к критическим последствиям для отечественной энергосистемы, ослабленной регулярными российскими атаками. Впрочем, опыт показывает, что даже самые тяжелые ситуации можно преодолеть, если люди будут поддерживать друг друга, а власти добросовестно выполнять свои обязанности. «Новости Донбасса» расскажут о жителях трех прифронтовых сел в Донецкой и Харьковской областях, которым с началом полномасштабной войны не повезло жить в условиях многомесячных блэкаутов.

Боевые действия

В Торецке Донецкой области было зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Известно, что они переодеваются в гражданскую одежду.

В Мирнограде в ходе обстрела было повреждено здание центральной городской больницы. Россияне ударили по Константиновке: поврежден дом, пострадавших нет. В Щурово обстрел спровоцировал пожар на территории базы отдыха. Из-за российских атак в Покровске и громаде есть погибший и пострадавше, также повреждены дома.

В российском Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза, которая попала под атаку 8 января. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Он отметил, что несмотря на жалобы жителей на плохое качество воздуха, количество дыма, как и площадь пожара, якобы снижается.

ВСУ нанесли очередной воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Новогродовка Донецкой области.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
23:00
Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово
20:47
«ДНР» утверждает, что 12 человек ранены и 2 погибли под обстрелами Донецка и Светлодарска
19:54
Жители оккупированных территорий Донбасса на время остались без российских выплат
17:11
Прокуратура установила данные еще троих надзирателей колоний «ДНР», которые издевались над пленными
15:50
У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
13:59
Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город
11:13
Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые
10:40
Россияне закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев — «Жовта стрічка»
07:00
Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка
23:00
Главное за день: Росармия в километре от Мирнограда. Пожар на нефтебазе в Энгельсе
19:30
Часть оккупированной Горловки — без света после обстрелов
17:25
Горловка снова под обстрелами — последствия
15:50
В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА
14:40
Школьников на оккупированной Донетчине заставили работать на захватчиков — ЦНС
14:14
Оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья
13:23
В группировке «ЛНР» зафиксировали большое количество самоубийств среди оккупантов
все новости
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
17:50
ВСУ фиксируют новое преступление армии РФ в Торецке: оккупанты переодеваются в гражданскую одежду
17:03
Российские оккупанты повредили больницу и дом в Мирнограде
16:50
За неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов
15:45
Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
14:48
Российские войска атаковали Краматорск
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
13:50
Россияне ударили по Константиновке: есть повреждения
13:30
РФ обстреляла село в Краматорском районе: спасатели ликвидировали последствия удара
12:25
В Донецкой области военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
12:17
Российские оккупанты штурмовали Часов Яр с помощью бронетехники — ОСГВ «Хортица»
11:43
Россияне несколько раз нанесли удары по Покровску и громаде: повреждены дома, есть жертва
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
10:09
Армия РФ атаковала Донетчину 20 раз: в ОВА показали последствия
09:45
Оккупанты запустили по Украине почти сотню дронов: известно, сколько целей сбила ПВО
09:24
РФ обстреляла Донетчину: семь пострадавших и один погибший
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
17:16
Россия обстреляла несколько городов Донетчины: 5 человек ранены, один — погиб
14:55
В Курской области взяты в плен солдаты из КНДР
14:30
Дети нерядовых украинцев: что известно о скандале с подростками в Киеве и что они сами говорят о себе
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки россиян на Запорожье. Фото: Иван Федоров За неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов
12 января, 16:50
В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Фото: скриншот Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
12 января, 15:45
Украинские военные уничтожили российскую пушку Д-30 в Донецкой области. Фото: скриншот В Донецкой области военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
12 января, 12:25
В Керченском проливе танкер сел на мель, произошла утечка мазута. Фото: кадр из видео У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
10 января, 15:50
Силы обороны Украины уничтожили склад дронов в Ростовской области. Фото: кадр из видео СБУ и ВМС ВСУ уничтожили склад российских дронов в Ростовской области
10 января, 14:44
Дроны ВС ВСУ взрывают «норы» оккупантов на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео Дроны ВС ВСУ взрывают «норы» оккупантов на Волчанском направлении
10 января, 12:44

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор