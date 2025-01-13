Покровское направление: 58 атак ВС РФ, самый горячий участок фронта

ВС РФ провели 58 атак на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий армии РФ. Об этом говорится в отчете СтратКома ВСУ.



«Бои проходили в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Проминь, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное», — сообщает отдел коммуникаций ВСУ.



Ранее «Новости Донбасса» уже писали, что российская оккупационная армия обходит Покровск, пытаясь окружить город.



Напомним, именно возле Котлино проходит автомобильная трасса и железная дорога — важные логистические пути ВСУ, которые армия РФ пытается перерезать.



Тем временем ВС РФ продвигаются на Донбассе. Так захват новых позиций фиксируется в Часовом Яру, Торецке на Кураховском направлении и сразу в нескольких селах на Покровском направлении.