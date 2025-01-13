ПВО Украины сбила 78 из 110 российских БПЛА, 31 дрон не достиг целей

ПВО Украины сбила 78 из 110 российских БПЛА. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 13 января 2025 года Россия атаковала территорию Украины 110 ударными БПЛА «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 78-ми ударных БПЛА «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.



Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта (предварительно без жертв и пострадавших).



Также сообщается, что 31 российский беспилотник-имитатор был потерян (без негативных последствий).

Напомним, обломки российского беспилотника влетели в детский центр в Сумах.