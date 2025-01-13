Триста военнослужащих КНДР погибли в Курской области РФ — разведка Южной Кореи

Разведка Южной Кореи сообщила о потерях армии КНДР в Курской области РФ. Иллюстративное фото

В Курской области России погибли 300 северокорейских военнослужащих. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

По информации южнокорейской разведки, контингент армии КНДР в Курской области понес потери в 300 погибших военнослужащих.

Отмечается, что по оценке Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери среди северокорейских войск в регионе — около 3000 человек, из которых 300 погибли и 2700 получили ранения. В декабре этого года южнокорейские разведчики сообщали о потерях в 100 убитых и около 1000 раненых военнослужащих КНДР.

В воскресенье, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео двух северокорейских солдат, которых взяли в плен. Ранее Зеленский заявлял, что общие потери северокорейских сил в столкновениях с украинскими войсками составляют около 4000 человек.