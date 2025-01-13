РФ ударила по Покровску и Родинскому: есть пострадавший, повреждены дома

За прошедшие сутки, 12 января, под ударом российских оккупантов находились жилые сектора Покровска и Родинского Покровской громады Донецкой области. В результате ударов пострадал мужчина, есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве отметили, что в 11:30 в результате обстрела частного сектора Родинского повреждены два дома.



Кроме того, россияне около 12:00 нанесли удар по северной части Покровска, в результате чего поврежден многоквартирный дом. Также ранен мужчина 1958 года рождения. Пострадавший получил перелом пальцев и осколочные раны бедра.



Также в 15:15 российский дрон попал в жилой дом западной части города Родинское. Повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что 12 января российские военные атаковали Мирноград Донецкой области, в частности, под удар попало здание больницы.