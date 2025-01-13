Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты

Денис Пушилин назначил Сергея Каращука (на фото) старостой в оккупированном Курахово Донецкой области. Фото: Донбасс оперативный/Telegram

В Курахово появился оккупационный староста, которого назначил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин по согласованию с российскими военными. Об этом со ссылкой на источники в оккупированном Донецке сообщает телеграм-канал «Донбасс оперативный».

«Понятно, что кого-нибудь они не могли назначить, а только своего проверенного человека. Вот таким своим человеком для россиян стал житель Курахово, выходец из криминальной среды Сергей Каращук, который “крышевал” рыбный магазин на «Октябрьском» и расположенные там торговые точки», — пишет канал.

Отмечается, что сейчас Каращук помогает с размещением в городе штаба российской 150 мотострелковой дивизии, подразделения которой передислоцируются в Курахово, обеспечивает помещениями оккупационную полицию, МЧС, ФСБ и «подбирает штат для будущей общественной администрации города».

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия окончательно оккупировала город Курахово Донецкой области.