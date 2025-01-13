Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Украина впервые с 2022 года может иметь танковое преимущество на некоторых участках фронта — Forbes

13 января 2025, 10:59

Украина впервые с 2022 года может иметь танковое преимущество на некоторых участках фронта — Forbes

Украинский танк. Фото: Генштаб ВСУ Украинский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Впервые за 35 месяцев широкомасштабной войны России против Украины, ВСУ могут иметь танковое преимущество над россиянами, но только на некоторых участках более чем 1200 км линии фронта. Об этом пишет Forbes.

«Наши танки могут действовать только с укрытых позиций», — жалуется один российский блогер в длинном письме, переведенном эстонским аналитиком WarTranslated.

Сведенные к стрельбе с замаскированных позиций за много километров от линии фронта, российские танки, по сути, являются неточными гаубицами, а не штурмовыми боевыми машинами, как задумывали их конструкторы.

В отличие от них, украинские танки действуют «более свободно», утверждает блогер. Все сводится к беспилотникам, как это часто бывает на войне, где все больше доминируют роботизированные системы всех типов.

«Противник достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил тактику их использования», — поясняет блогер.

По его словам, в любой точке линии фронта, где украинцам удалось развернуть две группы беспилотников размером с роту, каждая из которых насчитывает несколько десятков операторов, российские танки «просто не доходят до линии для начала атаки».

Они попадают под удар беспилотников за много километров от линии соприкосновения. Украинские танки пользуются более безопасным воздушным пространством, утверждает он.

Таким образом, украинские танки могут подкатить прямо к линии соприкосновения и напрямую поразить российские войска из своих пушек и пулеметов. Единственное спасение для русских — их запасы противотанковых управляемых ракет, запускаемых с плеча.

Предполагаемое преимущество украинцев в танках по мере того, как широкая война переходит на четвертый год, представляет собой обратную тенденцию по сравнению с 2022 годом.

Тогда украинские бригады «редко использовали прямой огонь из танков» из-за огромного преимущества России в артиллерии и воздушной мощи. Напомним, танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Война Танки ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
23:00
Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово
20:47
«ДНР» утверждает, что 12 человек ранены и 2 погибли под обстрелами Донецка и Светлодарска
19:54
Жители оккупированных территорий Донбасса на время остались без российских выплат
17:11
Прокуратура установила данные еще троих надзирателей колоний «ДНР», которые издевались над пленными
15:50
У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
13:59
Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город
11:13
Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые
10:40
Россияне закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев — «Жовта стрічка»
07:00
Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка
23:00
Главное за день: Росармия в километре от Мирнограда. Пожар на нефтебазе в Энгельсе
19:30
Часть оккупированной Горловки — без света после обстрелов
17:25
Горловка снова под обстрелами — последствия
15:50
В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА
14:40
Школьников на оккупированной Донетчине заставили работать на захватчиков — ЦНС
все новости
11:20
После ночной атаки БПЛА в Житомирской области ввели аварийные отключения
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:59
Украина впервые с 2022 года может иметь танковое преимущество на некоторых участках фронта — Forbes
10:59
Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донетчины более 15 раз
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
09:54
РФ ударила по Покровску и Родинскому: есть пострадавший, повреждены дома
09:33
Триста военнослужащих КНДР погибли в Курской области РФ — разведка Южной Кореи
09:28
ПВО Украины сбила 78 из 110 российских БПЛА, 31 дрон не достиг целей
08:58
Покровское направление: 58 атак ВС РФ, самый горячий участок фронта
08:18
В результате обстрела Донецкой области был ранен житель Покровска
08:05
На Покровском направлении продолжаются бои, РФ наступала на Харьковщине и Донбассе
07:43
Армия РФ продвигается в Часовом Яру, Торецке, под Курахово и Покровском, — DeepState
07:40
Обломки российского беспилотника влетели в детский центр в Сумах
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
17:50
ВСУ фиксируют новое преступление армии РФ в Торецке: оккупанты переодеваются в гражданскую одежду
17:03
Российские оккупанты повредили больницу и дом в Мирнограде
16:50
За неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов
15:45
Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
14:48
Российские войска атаковали Краматорск
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
все новости
ВИДЕО
На оккупированной части Донецкой области ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ. Фото: Генштаб ВСУ Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
13 января, 10:10
Последствия атаки россиян на Запорожье. Фото: Иван Федоров За неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов
12 января, 16:50
В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Фото: скриншот Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
12 января, 15:45
Украинские военные уничтожили российскую пушку Д-30 в Донецкой области. Фото: скриншот В Донецкой области военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
12 января, 12:25
В Керченском проливе танкер сел на мель, произошла утечка мазута. Фото: кадр из видео У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
10 января, 15:50
Силы обороны Украины уничтожили склад дронов в Ростовской области. Фото: кадр из видео СБУ и ВМС ВСУ уничтожили склад российских дронов в Ростовской области
10 января, 14:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор