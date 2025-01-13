Украина впервые с 2022 года может иметь танковое преимущество на некоторых участках фронта — Forbes

Украинский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Впервые за 35 месяцев широкомасштабной войны России против Украины, ВСУ могут иметь танковое преимущество над россиянами, но только на некоторых участках более чем 1200 км линии фронта. Об этом пишет Forbes.



«Наши танки могут действовать только с укрытых позиций», — жалуется один российский блогер в длинном письме, переведенном эстонским аналитиком WarTranslated.



Сведенные к стрельбе с замаскированных позиций за много километров от линии фронта, российские танки, по сути, являются неточными гаубицами, а не штурмовыми боевыми машинами, как задумывали их конструкторы.



В отличие от них, украинские танки действуют «более свободно», утверждает блогер. Все сводится к беспилотникам, как это часто бывает на войне, где все больше доминируют роботизированные системы всех типов.



«Противник достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил тактику их использования», — поясняет блогер.



По его словам, в любой точке линии фронта, где украинцам удалось развернуть две группы беспилотников размером с роту, каждая из которых насчитывает несколько десятков операторов, российские танки «просто не доходят до линии для начала атаки».



Они попадают под удар беспилотников за много километров от линии соприкосновения. Украинские танки пользуются более безопасным воздушным пространством, утверждает он.



Таким образом, украинские танки могут подкатить прямо к линии соприкосновения и напрямую поразить российские войска из своих пушек и пулеметов. Единственное спасение для русских — их запасы противотанковых управляемых ракет, запускаемых с плеча.



Предполагаемое преимущество украинцев в танках по мере того, как широкая война переходит на четвертый год, представляет собой обратную тенденцию по сравнению с 2022 годом.



Тогда украинские бригады «редко использовали прямой огонь из танков» из-за огромного преимущества России в артиллерии и воздушной мощи. Напомним, танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор.