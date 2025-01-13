Пушилин заявил, что ВС РФ захватили литиевые месторождения возле Курахово

Так выглядит литий. Фото: Википедия

Российские военные взяли под контроль литиевые месторождения у села Шевченко, что к западу от Курахово. Об этом сегодня сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

«На данный момент это все находится под контролем РФ. Естественно, все недра пойдут на пользу жителям как региона, так и нашей страны. Наши подразделения продвигаются. С учетом теперь того, что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительные возможности продвигаться к следующим населенным пунктам, а у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску (Покровску — ред.)», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что для Украины это месторождение было крайне важным, поскольку оно в числе тех, что «Зеленский обещал Западу за увеличение поддержки Киева».

Министерство обороны России сообщило о захвате Шевченко 11 января.

В марте 2023 года в группировке «ДНР» заявили, что на территориях Донецкой области, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, находятся 39 месторождений твердых полезных ископаемых. В первую очередь речь идет якобы о строительном камне.

Кремлевские ставленники утверждали, что уже возобновлена добычу ресурса и используется для восстановления старых и строительства новых объектов и дорог. В тоже время количество захваченных месторождений полезных ископаемых, о котором заявляют оккупационные власти, существенно занижено. В августе прошлого года The Washington Post писала: после начала полномасштабного вторжения Россия захватила более ста месторождений, среди которых не только уголь и газ, но и нефть, пропан, железная, титановая руда, литий, уран, золото и известняк.

Справка: Литий — щелочной металл. Ключевой элемент при производстве аккумуляторов для мобильных устройств, ноутбуков и электромобилей, для создания легких и прочных конструкционных материалов, батареек. Важнейшая область применения — ядерная энергетика. Россия занимает третье место в мире по запасам лития.