Российские захватчики ударили по критической инфраструктуре в Мирнограде

Россияне атаковали Мирноград. Фото: ГСЧС

Российская армия в воскресенье, 12 января, атаковала объект критической инфраструктуры в Мирнограде Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«12 января оккупанты обстреляли Мирноград, попав в объект критической инфраструктуры — возник пожар», — говорится в сообщении.



Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 200 кв. м, но из-за повторного обстрела вынуждены были прекратить работы.





Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 12 января атаковали Краматорск с помощью трех авиационных бомб. Под удар попала территория промышленного предприятия, ветеринарная больница и жилые дома.