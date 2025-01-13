Европейские дипломаты опасаются, что Трамп может начать прямые переговоры с Путиным без участия ЕС

В Европе есть опасения, что Трамп может начать прямые переговоры с Путиным по Украине без участия европейских дипломатов. Фото: Yahoo News

Дипломаты стран Евросоюза опасаются, что прямые переговоры между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным могут состояться без участия представителей и без учета позиций государств-членов ЕС.

Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов стран сообщества, в рамках переговорного процесса ЕС рискует остаться на вторых ролях.

Источники издания информировали, что Евросоюз стремится обеспечить себе участие в переговорах по Украине, однако объединение «рискует получить лишь места на приставных стульях» за столом переговоров.

Наибольшее беспокойство вызывает сценарий, при котором «Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным в обход европейцев», отметили источники портала.

Согласно их сведениям, формат потенциальных переговоров пока неизвестен, никаких конкретных планов на бумаге сейчас нет. При этом, говоря о конфигурации переговоров, дипломаты подчеркнули, что в ЕС хотели бы избежать нового «минского формата», который мог бы исключить из процесса принятия решений некоторые страны ЕС.

В то же время евродипломаты в целом положительно оценивают текущие действия Трампа по подготовке переговоров. По их мнению, его отказ от предвыборного обещания завершить украинский конфликт «за 24 часа» в пользу более реалистичных сроков в шесть месяцев стал «хорошим сигналом».