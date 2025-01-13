Бои могут стать «мясорубкой»: в ВСУ рассказали, почему войска РФ отказались напрямую наступать на Покровск

Покровск. Фото: карта DeepState

Россияне пытаются «зацепиться» за каждый дом и продвигаться дальше в ряде небольших сел на Покровском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, на сам город Покровск войска РФ не наступают.



«Это логично. Они пытаются его взять хотя бы в частичное окружение. Они, скорее всего, пытаются выйти на лесополосу, что недалеко от трассы, через которую идет снабжение в Покровск», – отметил Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» заявил, что оккупанты «стачиваются», поэтому уже пытаются обойти город.



«Очевидно, что Покровск – просто большой город. Как и другие большие города, которые они хотели взять, они брали «волнами» людей. Мы можем вспомнить, как в 2022 году они атаковали Мариуполь. Так можно делать, когда у тебя почти бесконечный ресурс, когда у тебя действительно много людей и техники. Когда у тебя людей и техники не очень много, а просто много, ты начинаешь думать о том, что нужно «играть» по каким-то учебникам и следует воевать, скажем так, по правилам войны. И уже нельзя просто «сжигать» человеческий ресурс. А нужно уже как-то думать о том, как сберечь остатки ресурса. Поэтому уже начинаются стратегически выгодные и логические действия, как попытки окружения, как попытки не лезть в город напрямую», – сказал он.



Трегубов подчеркнул, что Покровск хорошо укреплен, а сам город защищают опытные украинские военные, поэтому для захватчиков бои там могут стать «мясорубкой».

Напомним, что Покровское направление – самый «горячий» участок фронта.