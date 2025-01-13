В Лисичанске оккупанты не смогли включить централизованное водоснабжение: в городе сплошные порывы системы – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В оккупированном городе Лисичанск Луганской области в очередной раз попытались включить централизованное водоснабжение. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, эта попытка снова была безрезультатной.



«Вернее, результат есть – сплошные порывы системы. И речь идет не о квартирах, к которым нет доступа из-за отсутствия хозяев. Не выдержали водопроводы, которые те восстанавливали более 2,5 лет», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в городе Курахово на Донетчине могли назначить оккупационного старосту.