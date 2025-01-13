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Курскую область РФ атаковал беспилотник: есть пострадавшие

13 января 2025, 17:24

Курскую область РФ атаковал беспилотник: есть пострадавшие

В понедельник, 13 января, Курская область РФ попала под атаку дронов. В результате удара двое людей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в Беловском районе дрон атаковал гражданский автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. Находившиеся в машине супруги получили ранения разной степени тяжести.

В частности, у мужчины 1950 года рождения — осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения — множественные осколочные ранения груди и ног.

Ранее мы писали, что в российском Энгельсе продолжает гореть нефтебаза, которая попала под атаку 8 января. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, продолжается процесс контролируемого выгорания топлива.

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