Пушилин назвал предварительную численность населения оккупированных районов Донецкой области

Почти 3 млн человек проживают на подконтрольной властям группировки «ДНР» территории. Такие предварительные данные сегодня озвучил глава непризнанной территории Денис Пушилин, передает ДАН.

«Это примерная цифра. Последние данные, которые у меня были, это 2 миллиона 936 тысяч человек, которые проживают на территории ДНР в той части, что подконтрольна и на данный момент уже находится у нас», — сказал Пушилин.

По его словам, самыми крупными городами остаются Донецк, Макеевка и Мариуполь.

Пушилин отметил, что люди возвращаются, в том числе в крупные города — Донецк, Макеевку и Мариуполь.

В 2022-м году «Госстат ДНР» приводил данные об около 2,2 млн человек.