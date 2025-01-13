ДТП с погибшей журналисткой в Славянске: подозреваемого водителя отпустили на поруки

Смертельное ДТП в Славянске, в котором погибла журналистка Анастасия Волкова. Фото: ГБР

Бабушкинский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили близкие журналистки.



Речь идет о смертельном ДТП в Славянске. Подозреваемым является водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter.

Напомним, что ДТП произошло 30 мая 2024 года. Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Удар был такой силы, что автомобиль «ВАЗ» отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте, а журналистка скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса находился военнослужащий.



В августе стало известно, что для сообщения о подозрении водителю микроавтобуса не хватает результатов экспертизы.



Однако в декабре сотрудники Государственного бюро расследований все-таки сообщили военнослужащему о подозрении в совершении смертельного ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.