В российском «Газпроме» грядут массовые сокращения. Фото: Википедия

Российский «Газпром» массово сокращает сотрудников центрального аппарата: в компании планируют уволить или перевести 1600 человек. Об этом пишет издание Baza.

Отмечается, что в конце 2024 года главе компании Алексею Миллеру направили письмо «Об изменении подхода к управлению персоналом». Предложение готовила зампредседателя правления Елена Илюхина.

В письме указано, что за последние 20 лет численность администрации «Газпрома» достигла более 4100 человек, а ФОТ вырос до 50 млрд рублей.

В связи с этим в компании планируют сократить 1600 человек, а сэкономленные деньги направить на «повышение мотивации и развитие персонала».

«Аудит подразделений и формирование предложений по сокращению поручили подготовить к 15 февраля», — говорится в сообщении.

Зампредседателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Базе», что письмо настоящее.

«Письмо актуально. По причинам — всё написано в письме. Больше ничего давать и комментировать не буду», — заявил он.