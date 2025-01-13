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Шахта в Покровске полностью прекратила добычу коксующегося угля — Reuters

13 января 2025, 21:47

Шахта в Покровске полностью прекратила добычу коксующегося угля — Reuters

В Покровске Донецкой области полностью остановилась шахта по добыче коксующегося угля. Фото: Александр Качура/facebook В Покровске Донецкой области полностью остановилась шахта по добыче коксующегося угля. Фото: Александр Качура/facebook

Из-за наступления российских оккупантов Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области, обеспечивающей сталелитейную промышленность. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в области.

Отмечается, что это единственная в Украине шахта по добыче коксующегося угля, который необходим сталелитейной отрасли. 

«Взорван центральный ствол шахты под Покровском, где добывался коксующийся уголь. Это была единственная шахта. Больше таких не осталось. Сильнейший удар по украинской промышленности. Так умирает Донбасс... Запомните Покровск таким. Еще будем листать, как сейчас смотрим старые фотки Бахмута. Фото и видео остались, а города больше нет», — написал сегодня в фейсбуке народный депутат Александр Качура.

По данным коксохимического объединения Укркокс, в 2023 году Украина произвела около 3,5 млн тонн кокса, используя исключительно коксующийся уголь из Покровска.

«Там нет производства, работы ведутся только на поверхности», — сказал один из источников Reuters и добавил, что сейчас идет эвакуация.

Компания Метинвест, которой принадлежит шахта, не ответила на запрос Reuters о комментарии. Там заявили, что в прошлом месяце остановили некоторые операции на объекте.

Производители говорили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля в случае захвата шахты в Покровске. Reuters пишет, что в любом случае Украине потребуется импорт, что приведет к росту затрат.

В 2022 году производство стали в Украине упало на 70,7% — до 6,3 млн тонн. В 2023 году производство сократилось до 6 млн тонн. В ассоциации металлургов предполагали, что в случае закрытия шахты производство может упасть до 2−3 млн тонн в 2025 году с 7,6 млн в 2024-м.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк ранее говорил, что шахта в Покровске сейчас работает только на поддержку и добыча не происходит. В городе открыты несколько магазинов, отделение Укрпошты и в ограниченном режиме — городская больница. В Покровске остаются около 7 тысяч человек. Водоснабжение в городе отсутствует с лета, а электроснабжение и газоснабжение полностью прекращены.

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