ВСУ, предварительно, ракетами ATACMS атаковали Брянск: под удар мог попасть химзавод

Последствия атаки на Брянск. Фото: соцсети

ВСУ, предположительно, ракетами ATACMS ударили по Брянскому химическому заводу имени 50-летия СССР. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.



Завод производит взрывчатые вещества и относится к холдингу «Техмаш», задействованному в исполнении гособоронзаказа РФ.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона российская ПВО якобы сбила БПЛА самолетного типа.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне информации об атаке на Брянск отметил, что военные производства РФ «должны страдать».



«Что-то сильно взрывается в Брянске. Также Силы обороны продолжают сдерживать врага на фронте, но тыл в России все больше чувствует войну. ВПК должен прекратить свое существование», – сказал Ермак.

Напомним, что в ВСУ объяснили важность удара по командному пункту российской армии в оккупированной Новогродовке.