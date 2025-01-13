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Россияне постепенно забирают город под свой контроль: в DeepState заявили об ухудшении ситуации в Торецке

13 января 2025, 22:36

Россияне постепенно забирают город под свой контроль: в DeepState заявили об ухудшении ситуации в Торецке

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Продолжается ухудшение оперативной обстановки в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В общем, тенденция в городе крайне неутешительная. Войска России постепенно просачиваются и забирают его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек. По данным аналитиков, буквально все они перешли под контроль оккупантов. Также российскую пехоту часто фиксируют между терриконами в северной части Торецка и на западных окраинах города. Эти два района застроены частным сектором, в котором пехота захватчиков постоянно пытается скрыться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и занятия города.

«Не будет новостью, если в ближайшее время северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек, дает о себе знать. Поражение россиян в большинстве случаев осуществляется FPV-дронами и сбросами из Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага. И это очередное доказательство того, насколько эти средства необходимы нашим военным и каким важным является участие общества в закрытии этой потребности», – отметили аналитики.

Продолжаются бои в микрорайоне «Забалка», который армия РФ практически весь оккупировала. Не прекращаются попытки штурма в направлении поселка Щербиновка и села Леонидовка, но украинские подразделения, которые держат оборону в этой зоне ответственности, отбивают все попытки россиян. Эффективное использование средств, людей и тактической обстановки дает свои результаты и увеличивает количество потерь среди оккупантов. Бои за город продолжаются.

Напомним, что в ВСУ рассказали, почему войска РФ отказались напрямую наступать на Покровск.

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