Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?

Общество



Из-за наступления российских оккупантов Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области, обеспечивающей сталелитейную промышленность. Это единственная в Украине шахта по добыче коксующегося угля, который необходим сталелитейной отрасли.



Бабушкинский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что почти 3 млн человек проживают на оккупированной территории. По его словам, самыми крупными городами остаются Донецк, Макеевка и Мариуполь.



Также он утверждает, что российские военные взяли под контроль литиевые месторождения у села Шевченко, что к западу от Курахово.



В Курахово появился оккупационный староста, которого назначил Денис Пушилин по согласованию с российскими военными.



Боевые действия



В Часов Яру погибли две женщины в ходе российского удара из артиллерии. В Мирнограде росамия атаковала объект критической инфраструктуры, вспыхнул пожар. На Краматорск РФ скинула три авиабомбы: повреждены предприятие, ветклиника и дома.



В Курской области РФ дрон атаковал гражданский автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи, ранены два человека.



ВСУ, предположительно, ракетами ATACMS ударили по Брянскому химическому заводу имени 50-летия СССР. Завод производит взрывчатые вещества и относится к холдингу «Техмаш», задействованному в исполнении гособоронзаказа РФ.



Согласно данным южнокорейской разведки, в Курской области России погибли 300 северокорейских военнослужащих.