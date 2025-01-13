Украинские войска уничтожили российских штурмовиков под Торецком: в ВСУ показали видео с поля боя

Бой ВСУ с российскими штурмовиками под Торецком. Фото: кадр из видео

На Торецком направлении российские оккупанты все больше пытаются применять новую тактику – когда сначала заходит малая штурмовая группа, прячется как можно ближе к позициям ВСУ и ждет подкрепления. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы 28-й механизированной бригады ВСУ.



На рассвете пилоты БПЛА бригады заметили, что российские штурмовики пытались как можно скорее добежать до позиций. Часть из них экипажи сразу уничтожили, а остальных загнали тяжелыми дронами в блиндажи и «норы», взяв их под прицел.



После этого на зачистку отправились пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр. С помощью гранат и стрелкового оружия украинские военные зачистили каждый окоп.

Напомним, что в ВСУ объяснили важность удара по командному пункту российской армии в оккупированной Новогродовке.