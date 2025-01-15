В Покровске работают три пункта обогрева, в городе остается около 7 тысяч гражданских — Филашкин

В прифронтовом Покровске работает три пункта обогрева. Фото: скриншот с видео

В прифронтовом Покровске Донецкой области остается около семи тысяч человек. В городе функционируют три пункта обогрева, местная власть обещает открыть новые пункты. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В Покровске сейчас находится около 7 тысяч человек, всех детей вывезли. Работают три пункта обогрева, планируется открыть дополнительные. В городе Родинское есть пункты обогрева», — отметил он.



По словам Филашкина, в город продолжают завозить гуманитарную помощь, попасть в город можно через подъездные пути.



Также он рассказал, что 174 населенных пункта полностью находятся без газо и электроснабжения. Только за минувшие сутки энергетикам удалось восстановить свет в 10 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что в Покровске ночью 15 января вспыхнул пожар в Покровске Донецкой области. Горело здание коммунального предприятия города.