Более полусотни беспилотников россиян ночью атаковали Украину: силы ПВО сбили 34 дрона

Зенитная установка Gepard. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 16 января Россия атаковала Украину 55 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений городов Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 34 «шахедов» и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Еще 18 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.



Несколько БПЛА попали в фермерское хозяйство на Черниговщине. Также в результате падения сбитых дронов повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях.

Напомним, что в ВСУ показали кадры, как силы ПВО сбивали «шахеды» во время массированной воздушной атаки ночью 15 января.