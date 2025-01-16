За фиктивные бои супруга экс-комбрига ТРО получила миллион гривен

Жена экс-комбрига ТРО получила почти миллион гривен за фиктивные бои. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему командиру бригады территориальной обороны (ТРО) и трем его подчиненным. Они помогли жене комбрига получить более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщило ГБР в четверг, 16 января.

Отмечается, что в июле 2023 года экс-командир трудоустроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка. Это позволило организовать ей повышенные денежные вознаграждения. Для формального соблюдения законодательства супруги развелись, хотя фактически, по данным следствия, продолжали находиться в родственных отношениях.

К реализации схемы командир привлек двух подчиненных, которые подделывали документы, указывая, что женщина якобы участвовала в боевых действиях на передовой. Благодаря этому за период с июля 2023 года по апрель 2024 года жена командира получила более 922 тысяч гривен незаконных выплат.

Однако вместо службы на линии соприкосновения женщина все это время находилась рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Более того, она провела две недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть.

Сейчас экс-командира, его жену и двух подчиненных подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Дополнительно мужчин и еще одного подчиненного комбрига обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщину — в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).