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Россияне термобарическими боеприпасами ударили по важным промышленным объектам под Покровском: они разрушены

16 января 2025, 13:57

Россияне термобарическими боеприпасами ударили по важным промышленным объектам под Покровском: они разрушены

Армия РФ наносит авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

В частности, такими ударами с использованием термобарических боеприпасов поражены важные промышленные объекты в поселке Котлино, селах Улаклы, Константинополь, Богатырь и других населенных пунктах, что приводит к их разрушению и уничтожению.

Напомним, что ВСУ не дали колонне бронетехники войск РФ прорвать оборону на Покровском направлении, уничтожены танк и ББМ.

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