Армия РФ наносит авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В частности, такими ударами с использованием термобарических боеприпасов поражены важные промышленные объекты в поселке Котлино, селах Улаклы, Константинополь, Богатырь и других населенных пунктах, что приводит к их разрушению и уничтожению.

Напомним, что ВСУ не дали колонне бронетехники войск РФ прорвать оборону на Покровском направлении, уничтожены танк и ББМ.