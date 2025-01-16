Российские дроны атаковали Киев в день визита премьера Британии и министра обороны Италии

Россия атаковала Киев беспилотниками в день визита сразу двух высоких дипломатических гостей.
«В Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара нет. Пострадавших тоже пока нет», — сообщил мэр города Виталий Кличко.
Позже он сообщил, что в Днепровском районе обнаружили повреждение фасада здания – предварительно обломком во время воздушной тревоги, когда работало ПВО.
«Потерпевших нет», — заявил Кличко.
Мониторинговые группы сообщили также о беспилотниках-имитаторах «Пародия»в небе над Киевом.
Ранее сообщалось, что в Киев с визитами сегодня прибыли сразу две высокопоставленные фигуры: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Крозетто планирует обсудить важные вопросы с украинскими официальными лицами, а Стармер уже провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.