Российские дроны атаковали Киев в день визита премьера Британии и министра обороны Италии

Имитационный беспилотник типа «Пародия» в небе над Киевом. Фото: Monitor

Россия атаковала Киев беспилотниками в день визита сразу двух высоких дипломатических гостей.

«В Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара нет. Пострадавших тоже пока нет», — сообщил мэр города Виталий Кличко.

Позже он сообщил, что в Днепровском районе обнаружили повреждение фасада здания – предварительно обломком во время воздушной тревоги, когда работало ПВО.

«Потерпевших нет», — заявил Кличко.

Мониторинговые группы сообщили также о беспилотниках-имитаторах «Пародия»в небе над Киевом.

Ранее сообщалось, что в Киев с визитами сегодня прибыли сразу две высокопоставленные фигуры: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Крозетто планирует обсудить важные вопросы с украинскими официальными лицами, а Стармер уже провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.