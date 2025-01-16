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В Часов Яре российские военные прячутся и накапливаются в трубах канала под прикрытием тумана – ВСУ

16 января 2025, 14:57

В Часов Яре российские военные прячутся и накапливаются в трубах канала под прикрытием тумана – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Российская армия использует трубы канала «Северский Донец-Донбасс», чтобы прятаться от непогоды. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, сейчас в Донецкой области часто наблюдается туман.

«И враг этот период времени активно использует, чтобы накапливаться в трубах, а затем по возможности перемещаться вглубь города утром или ночью. Тем не менее наши операторы дронов фиксируют такие перемещения и пытаются применять все возможные средства для уничтожения врага», – рассказал Запорожец.

Напомним, что ВСУ отбили несколько массированных штурмов российской армии на Северском направлении.

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