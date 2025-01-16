В Часов Яре российские военные прячутся и накапливаются в трубах канала под прикрытием тумана – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Российская армия использует трубы канала «Северский Донец-Донбасс», чтобы прятаться от непогоды. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, сейчас в Донецкой области часто наблюдается туман.



«И враг этот период времени активно использует, чтобы накапливаться в трубах, а затем по возможности перемещаться вглубь города утром или ночью. Тем не менее наши операторы дронов фиксируют такие перемещения и пытаются применять все возможные средства для уничтожения врага», – рассказал Запорожец.

Напомним, что ВСУ отбили несколько массированных штурмов российской армии на Северском направлении.