Зеленский назвал потери России в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россия с севера хотела оккупировать большой город Сумы. Об этом в интервью польским журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, там украинские войска сделали контршаги в Курскую область.



«Там смогли занять соответствующие барьеры. И через шесть месяцев после начала Курской операции там наши военные стоят, чем вернули войну обратно в Россию и сделали «буферную зону» между нашими государствами на территории РФ. Это был важный превентивный шаг», – отметил Зеленский.



Президент заявил, что Россия только на одном Курском направлении потеряла 30-35 тысяч военных.

Напомним, что в этом же интервью Зеленский рассказал о ситуации на востоке Украины.