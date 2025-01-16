Российский беспилотник ударил по проезжей части в Харькове: повреждены автомобили, есть раненые

Россияне беспилотником «Молния» ударили по Слободскому району Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре автомобиля.



В результате атаки ранения получили три человека.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что женщину и двух мужчин госпитализировали в больницу.

Напомним, что утром 15 января российская авиации сбросила авиабомбу на город Краматорск Донецкой области, в результате чего есть раненые, в том числе ребенок и подросток.