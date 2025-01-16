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Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»

16 января 2025, 16:47

Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»

Москвича Игоря Нарожного назначили «министром культуры ЛНР» Москвича Игоря Нарожного назначили «министром культуры ЛНР»

Вместо коллаборанта Дмитрия Сидорова так называемым исполняющим обязанности «министра культуры ЛНР» станет уроженец Москвы Игорь Нарожный. Ранее он являлся заместителем Сидорова. Об этом пишет издание «Реальная газета».

Отмечается, что Нарожный родился в Москве, учился в Российском университете Дружбы народов по специальности «Менеджмент». Трудовую деятельность начал там же. 

С 2021 по 2023 годы Игорь Нарожный являлся начальником отдела коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в этом же вузе.

В 2023 году его отправили в Луганск, где он стал проректором по инновационным проектам «Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского». В 2024 году перешел в «министерство культуры ЛНР». 

Издание напомнило, что так называемый бывший «министр культуры ЛНР» Дмитрий Сидоров стал и.о. ректора Московского государственного института культуры.

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