Атака на нефтебазу в Воронежской области: беспилотники повредили три резервуара с топливом

Масштабный пожар на нефтебазе в Воронежской области. Фото: кадр из видео

Три резервуара с топливом повреждены после атаки БПЛА на нефтебазу «Лискинскую» в Воронежской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.



Всего базу пытались атаковать семь беспилотников. Два из них попали в резервуар с дизельным топливом объемом 10 000 кубометров, еще один попал в емкость с бензином объемом 5000 кубометров. Дроны взорвались, начался пожар. Впоследствии огонь перекинулся на еще один резервуар с бензином. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.



Сотрудники российского МЧС не могли вовремя начать тушить пожар из-за опасности последующих атак БПЛА.

Напомним, что беспилотникам удалось пробить защитную сетку над резервуарами этой нефтебазы.



Сам объект продолжает гореть, а движение в районе атакованной нефтебазы перекрыто.



В Генштабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области.