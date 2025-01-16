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Пять раненых при обстреле Краматорска госпитализированы

16 января 2025, 17:25

Пять раненых при обстреле Краматорска госпитализированы

Последствия российского удара по Краматорску утром 15 января Последствия российского удара по Краматорску утром 15 января

В среду, 15 января, во время российского обстрела Краматорска пострадали пятеро человек, которых доставили в больницу. Их состояние врачи оценивают как не тяжелое. Об этом со ссылкой на представителя Краматорского горсовета Игоря Еськова сообщает «Краматорск Post».

«Госпитализировали двух детей и трех пенсионеров. Состояние не тяжелое: многочисленные ушибы, колото-резаные раны от осколков, выбитая скула и сотрясение мозга», — рассказал Еськов.

Напомним, утром 15 января войска РФ сбросили авиабомбу на многоэтажку в Краматорске. Осколками повреждены 18 домов, 3 образовательных учреждения и инфраструктурный объект.

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