Более 9 тысяч семей уже выехали из опасной зоны на Донетчине — полиция

Более 9 тысяч семей полицейские вывезли из Донецкой области с начала объявления эвакуации.



«Полицейские в Донецкой области не только воюют, но и обеспечивают правопорядок и эвакуируют гражданских. С момента объявления эвакуации из опасных районов было вывезено более 9 тысяч семей. Это, в частности, 13 350 детей», — рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко во время своей командировки в зону боевых действий.



Также в пресс-службе МВД сообщили, что спасатели Донетчины за прошлый год ликвидировали более 1200 пожаров, эвакуировали 1630 человек, доставили более 19 тысяч кубических метров питьевой воды.

Напомним, в зоне активный боевых действий на Донетчине проживают около 45 тысяч населения, из них 239 детей. В пяти населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остается 19 несовершеннолетних. Об этом сообщили в областной военной администрации.