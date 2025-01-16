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Ситуация в Донецкой области — сложная, громады продолжают возводить фортификации

16 января 2025, 20:05

Ситуация в Донецкой области — сложная, громады продолжают возводить фортификации

Строительство фортификационных сооружений в городах и селах Донецкой области продолжаются. Также чиновники сейчас работают над созданием материального резерва в громадах.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации обстановка на Донетчине — сложная.

«Враг пытается прорвать нашу линию обороны. Поэтому власть на местах должна действовать оперативно и сплоченно, поддерживать во всем Силы обороны Украины», — подчеркнул он.

Филашкин распорядился активизировать помощь подразделениям, защищающим Донетчину. Этим займутся администрации прифронтовых громад, которые имеют финансовые ресурсы.

Ранее он сообщил, что более 100 миллионов гривен направили на нужды подразделений Сил обороны Украины в Донецкой области с начала этого года.

За эти средства они смогут приобрести необходимые средства РЭБ и РЭР, БПЛА и FPV-дроны.

Кроме этого, почти 16 миллионов гривен средств другой дотации из областного бюджета направлено Ильиновской громаде для возведения фортификационных сооружений.

В Донецкой области на строительство фортификаций в 2024 году направили 2,7 миллиарда гривен. По его словам, за полугодие из 726 определенных фортификаций — 625 построили, 88 в работе.

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