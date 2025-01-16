В России назначили военные сборы для резервистов

Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе на плановые военные сборы в 2025 году.



Россиян и жителей оккупированных территорий с российским гражданством распределят по войскам национальной гвардии, спасательным воинским формированиям, органам государственной охраны и органам федеральной службы безопасности.



Правительству РФ и властям регионов поручено обеспечить все необходимые мероприятия.



Эти военные сборы — плановые, их проводят для резервистов ежегодно. О сроках этих сборов и количестве людей, которых призовут, в указе не указано.

Согласно развединформации, российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, в Мариупольском районе россияне начали «агрессивную мобилизацию» молодежи.