Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре

Общество



Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе на плановые военные сборы в 2025 году.



Вместо коллаборанта Дмитрия Сидорова так называемым исполняющим обязанности «министра культуры ЛНР» станет уроженец Москвы Игорь Нарожный. Ранее он являлся заместителем Сидорова.



Боевые действия



Войска России ударили по предприятию под Покровском: спасатели шесть часов тушили масштабный пожар. Беспилотник рФ «Молния» ударили по Слободскому району Харькова, ранения получили три человека, повреждены четыре автомобиля. В Константиновке повреждены ⁠шесть домов, линия электросети и газопровод.



Спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец сообщил, что в Часов Яре российские военные скрываются в трубах канала и под прикрытием тумана накапливают там силы.



По словам украинского военкора Богдана Мирошникова, украинские военные отошли из микрорайона Новый в Часов Яре в последний возможный для этого момент, чтобы не попасть в окружение.



Россияне термобарическими боеприпасами ударили по важным промышленным объектам под Покровском. Разрушены важные промышленные объекты в поселке Котлино, селах Улаклы, Константинополь, Богатырь и других населенных пунктах.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия с севера хотела оккупировать большой город Сумы. Однако там украинские войска сделали контршаги в Курскую область. Президент заявил, что Россия только на одном Курском направлении потеряла 30-35 тысяч военных.



Три резервуара с топливом повреждены после атаки БПЛА на нефтебазу «Лискинскую» в Воронежской области РФ.



По данным аналитиков DeepState, российские оккупационные войска захватили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.