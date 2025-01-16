Стратегию помощи переселенцам в Украине будут писать заново

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями ООН, и обсудил с ними поддержку украинцев, прежде всего внутренних переселенцев.



«Восстановление разрушенных домов, социальная поддержка, финансовая поддержка. На этот год в рамках программ ООН предусмотрено 3,3 миллиарда долларов в поддержку украинцев. Мы обсудили сегодня, как сделать помощь ООН более эффективной и как приблизить самое желаемое для нас — это справедливый мир», — сказал Зеленский в видеообращении.



В то же время народный депутат Украины Павел Фролов сообщил, что трансформации в правительстве повлияли на формирование политики в отношении внутренне перемещенных лиц, ведь Минреинтеграции превратили в министерство национального единства, а все функции по переселенцам передали в Минразвития.



«В результате у одних уже нельзя спрашивать выполнения Стратегии по ВПЛ, а у других еще нельзя», — резюмировал Фролов.



Он сообщил, что на расширенном парламентском заседании принят ряд решений.



Так, работу исполнительных органов признали недостаточной, рекомендовали Кабмину обновить операционный план с учетом новых вызовов и начать подготовку новой Стратегии с привлечением всех заинтересованных сторон.



Также депутаты поддержали необходимость долгосрочных решений для обеспечения переселенцев жильем.



«Обсудили с Минсоцем риски проекта, в частности бюрократические обременения для арендодателей и недостаточную информированность переселенцев», — рассказал Фролов.



Летом 2024 года в Украине презентовали стратегию государственной политики по обеспечению жилищных прав ВПЛ до 2027 года. Документ содержит цели и задачи для решения жилищных вопросов переселенцев, включая создание единой информационной системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ.