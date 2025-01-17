В Донецкой области на строительство и содержание дорог запланировали в 12 раз больше средств, чем в прошлом году

На дороги в Донецкой области запланировано в 12 раз больше средств, чем в прошлом году. Фото: Укринформ

Несмотря на активные боевые действия и утраты территории, Донецкая область запланировала более 350 млн гривен на дороги в этом году. В начале 2024 года эта цифра была в 12 раз меньше, пишет проект «Вчасно».

«В этом году на строительство, реконструкцию и содержание дорог в Донецкой области выделено более 350 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из этой суммы 312,2 млн грн поступят из госбюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 2 600,13 км дорог общего пользования местного значения, а также коммунальных дорог.

Еще 40,5 млн грн — из областного бюджета на содержание 1 784 км дорог.

«Для сравнения, в начале 2024 года на дорожную сферу заложили всего 30 млн гривен. То есть финансирование в этом году выросло почти в 12 раз», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что из-за наступления российских оккупантов Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области, обеспечивающей сталелитейную промышленность.