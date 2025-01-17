Российские захватчики разбили некоторые позиции ВСУ под Покровском — ОСГВ «Хортица»

Российские войска уничтожили некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения. Об этом сообщает ОСГВ «Хортица» в Telegram утром 17 января.

Отмечается, что на Покровском направлении украинские воины противостоят численному превосходству противника и не допускают его попыток развить наступление.

За последние сутки противник проводил наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.

«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются прорваться в Покровск через левый и правый фланги. Там сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий.