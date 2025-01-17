Россия ночью атаковала Украину ракетами и полусотней беспилотников: силы ПВО сбили более 30 дронов

Система ПВО Patriot. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 17 января Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области и 50 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 33 «шахедов» и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.



Также девять беспилотников-имитаторов локационно потеряны, еще один БПЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.



Зафиксированы попадания дронов в предприятия в Одесской области. Кроме того, в результате падения сбитых БПЛА повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Напомним, что 16 января российский беспилотник ударил по проезжей части в Харькове, в результате чего ранения получили три человека.