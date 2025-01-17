ВСУ ударили по ПВО в Белгородской области: поражена радиолокационная техника

Российская радиолокационная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Днем 16 января ​​подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли точные удары по военным целям РФ в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568-го зенитного ракетного полка ВС РФ. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели.



Также украинские ракетчики ударили по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336-го радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждены повреждения техники и оборудования этого подразделения.



«Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны РФ продолжается», – отметили в Генштабе.

Напомним, что ночью 16 января ВСУ беспилотниками атаковали нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области РФ, в результате чего там возник масштабный пожар.