В Херсонской области из-за удара беспилотника погиб мужчина

В результате атаки дрона в Херсонской области погиб мужчина. Иллюстративное фото

БпЛА российских захватчиков утром 17 января атаковали Антоновку Херсонской области. В результате удара погиб мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, во время удара беспилотника местный житель находился на остановке общественного транспорта. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки под огнем российских войск находилось 36 населенных пунктов области и сам областной центр.

Российские военные также били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 15 частных домов.

Кроме того, оккупанты повредили десяток транспортных средств. Семь человек получили ранения, сообщил руководитель Херсонской ОВА.